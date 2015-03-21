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21.03.2015 - 11:12 |

Torku Konyaspor'da bahar havası

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında dün deplasmanda Kardemir Karabükspor’u 1-0 mağlup eden Torku Konyaspor’da bahar havası yaşanıyor.

Torku Konyaspor'da bahar havası
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Ligde 4 maçtır yenilmeyen Torku Konyaspor, dün oynanan Kardemir Karabükspor maçında Djalma’nın attığı tek golle sahadan 3 puanla ayrılarak puanını 31’e çıkardı. Yeşil-beyazlı ekip ligde kalmayı matematiksel olarak garantilemese de alt sıralarla bağlantısını keserek rahat nefes aldı.

Torku Konyaspor Menajeri Seyit İçgül, Kardemir Karabükspor maçından 3 puanla döndükleri için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Bu maç bizim için ya üst sıralara tırmanma yada alt sıralarda kalma maçıydı. Bu doğrultuda hazırlandığımız Kardemir Karabükspor maçı bizim açımızdan mükemmel geçti. Maç içerisinde birçok pozisyon bulduk. Fakat bunlardan 1 tanesini değerlendirdik. Buda bizim için yeterli oldu zaten. Takımdaki eksiklerimize rağmen sahada çok iyi bir oyun sergiledik. Bana göre Karabükspor maçında takım savunması maçın yıldızıydı. Esas olan bu deplasmandan puanla ayrılmaktı. Bunu başardık. Aldığımız 3 puan alt grupla olan ilişkimizi büyük ölçüde kesmiş olduk” dedi.

Kardemir Karabükspor’da 10 yıl görev yaptığını hatırlatan Seyit İçgül, eski takımının bu durumlarda olmasına üzüldüğünü dile getirdi.

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