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29.03.2016 - 17:23 | | AA

Torku Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Torku Konyaspor'da Gençlerbirliği hazırlıkları
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri’nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra gruplara ayrılarak pas çalışan yeşil-beyazlıların antrenmanın basına kapalı bölümünde, Gençlerbirliği maçı için taktik çalışması yaptığı öğrenildi.

Antrenmana milli takımlarda bulunan Rangelov, Skubic ve Traore katılmadı, Sissoko ise takımdan ayrı koştu.

Torku Konyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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