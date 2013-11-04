Torku Konyaspor'da Hacettepe maçı hazırlıkları

Torku Konyaspor, Çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hacettepe maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda 2-1 yenildiği Galatasaray maçının ardından iki gün izin yapan Konya ekibi, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde çalıştı.

Teknik direktör Uğur Tütüneker'in yer almadığı antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasının ardından dar alanda pas idmanı yapan futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Antrenmana sakatlıkları bulunan Ali Turan, Charles İtandje ve Ömer Ali Şahiner katılmadı. İshak Çakmak ve Elvis Kokaloviç ise takımdan ayrı koştu. İdman, açma germe hareketlerinin ardından sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, yarın yapacakları antrenmanın ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacağı Hacettepe maçı için karayoluyla Ankara'ya hareket edecek.