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22.07.2015 - 15:57 | | AA

Torku Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'nın Langenfeld kasabasında devam ediyor.

Torku Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor!
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Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda gruplar halinde yapılan ağırlık, kuvvet ve denge çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 2,5 saat süren idmanda yeşil-beyazlı futbolcuların pas ve gol çalışması yaptığı, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği belirtildi.

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