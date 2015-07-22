Torku Konyaspor'da hazırlıklar sürüyor!

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda gruplar halinde yapılan ağırlık, kuvvet ve denge çalışmasıyla başladı.

Yaklaşık 2,5 saat süren idmanda yeşil-beyazlı futbolcuların pas ve gol çalışması yaptığı, antrenmanın çift kale maçla sona erdiği belirtildi.