Torku Konyaspor'da hedef belirlendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'da futbolcular, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün sağlık sponsoru Konya Medicana Hastanesi'ne gelen teknik heyet ve futbolcuların, tansiyon ve EKG ölçümleri yapıldı. Futbolcular, kardiyoloji tetkiklerinin ardından ayak fonksiyon testine tabi tutuldu.

Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015-2016 sezonunun hazırlıklarına başladıklarını söyledi.

Yeni sezonda başarılı olmak istediklerini belirten Baydar, "Tüm kulüpler için kazasız belasız bir sezon temenni ediyoruz. İnşallah Torku Konyaspor olarak, geçen sene tamamladığımız yerin üstüne çıkarız. Daha başarılı olmak için transfer çalışmalarımız devam ediyor. Kısa süre içerisinde yeni oyuncularımızı açıklayacağız" dedi.