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20.10.2015 - 17:29 | | AA

Torku Konyaspor'da hedef deplasman galibiyeti

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Torku Konyaspor'da hedef deplasman galibiyeti
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular koşu ve ısınma hareketi yaptı. Daha sonra gruplara ayrılan futbolcular, pas çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Torku Konyasporlu futbolcu Ali Turan, yaptığı açıklamada, Gaziantepspor maçını 2-1 kazandıkları için mutlu olduklarını, şu ana kadar oynadıkları 5 maçta 4 galibiyet, bir beraberlik elde ettiklerini söyledi.

Ali Turan, 25 Ekim Pazar günü deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk olacaklarını anımsatarak, "Rakibimiz gerçekten iyi bir takıma sahip ve iyi oynuyorlar. Medipol Başakşehir deplasmanına 3 puan parolasıyla gideceğiz. İnşallah son haftalarda oynadığımız oyunu İstanbul'da da gösterip, sıralamada yukarı doğru çıkışımızı devam ettirmek istiyoruz" dedi.

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