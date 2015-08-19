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19.08.2015 - 13:04 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor'da hedef ilk galibiyet

Yeşil-beyazlı futbolcu Ömer Ali Şahiner, "İnşallah hafta sonu Kayserispor'dan 3 puan alarak, Konya'ya mutlu döneriz" dedi.

Torku Konyaspor'da hedef ilk galibiyet
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Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında, 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, top kontrolü çalışmasının ardından minyatür kalelerin de kullanıldığı dar alanda pas çalışması yaptı.

İdman, çift kale maç ile sona erdi.

Torku Konyasporlu genç oyuncu Ömer Ali Şahiner, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, Akhisar Belediyespor maçında istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyledi. Yeni bir takım olduklarını belirten Ömer Ali Şahiner, gol yollarında zorlandıklarını ifade ederek, "Kayserispor maçına daha iyi hazırlanıp, daha kaliteli bir oyunla istediğimizi almak istiyoruz. Oyumuzun üstüne koymayı hedefliyoruz. İnşallah hafta sonu Kayserispor'dan 3 puan alarak, Konya'ya mutlu döneriz" dedi.

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