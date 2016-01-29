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29.01.2016 - 11:50 | | Konya (İHA)

Torku Konyaspor'da kaleci Felguerias ile yollar ayrılıyor

Torku Konyaspor, Portekizli kaleci Mario Felguerias’ın sözleşmesini karşılıklı feshederek yollarını ayırıyor.

Torku Konyaspor'da kaleci Felguerias ile yollar ayrılıyor
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Yeşil-beyazlı takım Romanya’nın Cluj takımından transfer ettiği kaleci Mario Felgueiras ile yollarını ayırıyor. Geçen sezon devre arası transfer döneminde Torku Konyaspor’a gelen Portekizli kalecinin ayağının tozuyla çıktığı Ziraat Türkiye Kupası maçında Galatasaray’a karşı oynanan mücadelede kalesinde 4 gol görmesi performansının tartışılmasına neden olmuştu.

O maçtan bu yana takımda fazla forma şansı bulamayan Mario Felgueiras, bu sezon ise Ziraat Türkiye Kupası’nda sadece 2 maça çıkabildi.

Yakın çevresine Konya’da futboldan soğuduğunu dile getiren Felgueiras, takımdan ayrılma sinyalleri vermişti. Devre arası transfer döneminin bitimine günler kala yeşil-beyazlı takım Portekizli kaleciyle sözleşmesini karşılıklı olarak feshederek yolları ayırma kararı aldı. Kaleci Mario Felguerias’ın Konya’dan ayrılarak ülkesi Portekiz’e dönmesi bekleniyor.

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