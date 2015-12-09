09.12.2015 - 16:40 | | Konya (AA)
Torku Konyaspor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Torku Konyaspor, 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular, önce salonda çalıştı.
Daha sonra sahaya çıkan futbolcular, gruplara ayrılarak 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, Kasımpaşa maçının taktik çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı bulunan Meha ve Ömer Ali Şahiner, antrenmana katılmadı.