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17.08.2015 - 13:38 |

Torku Konyaspor'da Kayserispor mesaisi başladı

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in ikinci haftasında 22 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Torku Konyaspor'da Kayserispor mesaisi başladı
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, Akhisar Belediyespor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaptı.

Diğer oyuncular, koşu ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Yarın izin yapacak yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını 19 Ağustos Çarşamba günü sürdürecek.

(AA)

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