Torku Konyaspor'da Kokalovic ve İshak antrenmana katılmadı

Tatlıacak Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde basına ve taraftarlara kapalı yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çalışma, 5'e 2 pas, çıkış koşuları ve açma germe hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden İshak Çakmak ve Elvis Kokalovic katılmadı.