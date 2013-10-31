31.10.2013 - 15:07 |
Torku Konyaspor'da Kokalovic ve İshak antrenmana katılmadı
Spor Toto Süper Lig'de yarın haftanın açılış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Torku Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
Tatlıacak Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde basına ve taraftarlara kapalı yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çalışma, 5'e 2 pas, çıkış koşuları ve açma germe hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden İshak Çakmak ve Elvis Kokalovic katılmadı.