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31.10.2013 - 15:07 |

Torku Konyaspor'da Kokalovic ve İshak antrenmana katılmadı

Spor Toto Süper Lig'de yarın haftanın açılış maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Torku Konyaspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Torku Konyaspor'da Kokalovic ve İshak antrenmana katılmadı
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Tatlıacak Tevfik Lav Tesisleri'nde, teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde basına ve taraftarlara kapalı yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çalışma, 5'e 2 pas, çıkış koşuları ve açma germe hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmana tedavileri devam eden İshak Çakmak ve Elvis Kokalovic katılmadı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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