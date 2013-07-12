Torku Konyaspor'da kombine biletlere ilgi yok

Torku Konyaspor'da, 20 Haziran'da satışa çıkan sezonlukkombine kartlara taraftarların gereken ilgiyi göstermediği bildirildi.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, yaptığı açıklamada, kombine bilet satışlarının beklentilerin çok altında kaldığını belirtti.

Satışlar başlamadan önce taraftarların ilgisinin kendilerini heyecanlandırdığını anlatan Öten, şunları kaydetti:

"Ancak bilet satışlarında istediğimiz rakamlara ulaşamadık. Kale arkası 75, maraton tribünü 250, kapalı tribün ise 750 lira olarak belirlenmişti. Umarım yaptığımız transferlerle taraftarlarımızın ilgisi biraz daha artar ve beklentilerimize ulaşırız. Taraftarlarımızdan, alacakları sezonluk kombine kartlarla kulübümüze maddi anlamda katkıda bulunmalarını bekliyoruz."

Öten, taraftarlara sezon boyunca güzel maçlar izlettirmek için çalıştıklarını dile getirdi.