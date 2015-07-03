Torku Konyaspor'da kombine fiyatları belli oldu

Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor'un 2015-2016 sezonu kombine bilet satışlarına 6 Temmuz'da başlanılacağını bildirdi.

Sezonluk kombinelerin 90 ila bin lira arasında belirlenen fiyatlarda satışa sunulacağını vurgulayan Baydar, geçen sezondan kombine bilet sahibi olanların, satışa başlanan ilk 6 günde mevcut yerlerini tekrar alabilecekleri belirtti.

Baydar, biletlerin 13 Temmuz'da genel satışa çıkacağını ve satışların 3 ay süreceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Torku Konyaspor'un taraftarlarımızla bütünleştiği zaman neler yapabileceğini geçtiğimiz sezon herkes gördü. Örnek taraftarımızın geçen sene olduğu gibi bu sene de sezonluk kombinelere ilgi göstereceğine ve satışların bir önceki yılın üzerine çıkacağına inanıyoruz."

Torku Konyaspor Kombine Fiyatları

“1.Kategori Batı Alt D Blok: 1.000 TL, 2.Kategori Batı Alt B-C-E-F Blok: 750 TL, 3.Kategori Doğu Alt D Blok: 500 TL, 4. Kategori Doğu Alt B-C-E-F Blok: 400 TL, 5. Kategori Doğu Üst D Blok: 300 TL, 6. Kategori Doğu Üst C-E Blok: 250 TL, 7. Kategori Doğu Üst B-F Blok: 200 TL, 8. Kategori Konya Çimento Güney Üst D-E-F-G Blok: 90 TL.”