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08.02.2016 - 16:28 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor'da kupa mesaisi

Torku Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 10 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Torku Konyaspor'da kupa mesaisi
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Torku Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında 10 Şubat Çarşamba günü deplasmanda Beşiktaş'la yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından gruplar halinde pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde oyuncuların, Beşiktaş maçının taktik çalışmasını yaptığı bildirildi. Antrenmana, salonda çalışan Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Traore ve Halil İbrahim Sönmez katılmadı.

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