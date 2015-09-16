16.09.2015 - 14:53 | | Konya (AA)
Torku Konyaspor'da Medicana Sivasspor maçı hazırlıkları
Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Medicana Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, salonda çalıştı.
Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, pas çalışmasının ardından, çift kale maç ile idmanı tamamladı. Yeni transferlerden Ömer Şişmanoğlu, antrenör Alper Aşçı yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.