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16.09.2015 - 14:53 | | Konya (AA)

Torku Konyaspor'da Medicana Sivasspor maçı hazırlıkları

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında, 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Medicana Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Torku Konyaspor'da Medicana Sivasspor maçı hazırlıkları
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, salonda çalıştı.

Daha sonra sahaya çıkan oyuncular, pas çalışmasının ardından, çift kale maç ile idmanı tamamladı. Yeni transferlerden Ömer Şişmanoğlu, antrenör Alper Aşçı yönetiminde takımdan ayrı çalıştı.

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