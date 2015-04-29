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29.04.2015 - 19:49 |

Torku Konyaspor'da Mersin İ.Y. hazırlıkları

Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında deplasmanda Mersin İdmanyurdu ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Torku Konyaspor'da Mersin İ.Y. hazırlıkları
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde, Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra sahada gruplara ayrılan futbolcular pas çalışması yaptı. İdman oynanan çift kale maç ile sona erdi.

Çalışmaya, sakatlığı süren Marica, Kenan Özer, Fuchs, Uğur İnceman ve Felgueiras katılmadı.

Torku Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, Akhisar Belediyespor karşısındaki aldıkları galibiyetle 7 maçtır yenilmediklerini hatırlatarak, "Maça çok iyi hazırlanıyoruz. İnşallah rakibimizi yenerek serimizi 8 maça çıkarmak istiyoruz. Mersin ekibi karşısında üç puan almak için sahaya çıkacağız" dedi.

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