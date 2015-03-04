Torku Konyaspor'da puan hesapları

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Torku Konyaspor, 23. haftada deplasmanda İstanbul Başakşehir ile pazar günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan futbolcular, yarı sahada çift kale maç yaptı. Antrenman şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri devam edilen Djalma Campos ve Ömer Ali Şahiner salonda çalıştı. Fenerbahçe maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise ayak tenisi oynadı ve koşu yaptı.

"Puan ve puanlarla dönmek istiyoruz"

Torku Konyaspor genç futbolcu Selim Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe maçında sahada yapılması gereken her şeyi yaptıklarını söyledi.

Sahada oynanan oyunla herkesi memnun ettiklerine inandıklarını belirten Ay, "Aslında güzel oyundan sonra beraberliğe de çok sevinemiyoruz. Fenerbahçe'ye karşı beraberlik güzel sonuç ama gerçekten kazanabileceğimiz bir maçtı. Bu da çıkışımıza vesile olur inşallah" diye konuştu.

Ay, hafta sonu İstanbul Başakşehir'e konuk olacaklarını anımsatarak, şunları kaydetti: "Hafta sonu oynayacağımız İstanbul Başakşehir deplasmanından da puan ya da puanlarla gelirsek, Allah'ın izniyle yolumuza güzel bir şekilde devam ederiz. İstanbul Başakşehir, ilk maçta da içeride bize karşı en iyi oynayan takımdı. Düzenli ve derli toplu bir ekip. Zor gol yiyor ama biz de içerideki Fenerbahçe maçıyla güzel bir hava yakalamış durumdayız. İnşallah o havayı da İstanbul Başakşehir maçıyla devam ettirip güzel yerlere gideriz."