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03.03.2014 - 17:30 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor'da puan kayıpları sürüyor

Ligde dün sahasında Trabzonspor ile berabere kalan Torku Konyaspor, son 3 maçta 7 puan kaybetti.

Torku Konyaspor'da puan kayıpları sürüyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, dün sahasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak, son haftalardaki puan kayıplarını sürdürdü.

Ligin 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 yenen yeşil-beyazlı ekip, bu maçın ardından yaptığı 3 maçta da galibiyet elde edemedi. Ligin 21. haftasında sahasında Elazığspor'a 3-2 yenilen Torku Konyaspor, geçen hafta Gençlerbirliği ile 2-2, dün oynanan maçta ise iyi bir oyun sergilemesine rağmen Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu 3 maçlık periyotta 7 puan kaybeden yeşil-beyazlılar, kalesinde 5 gol görürken, rakip fileleri ise 4 kez havalandırdı. Yeşil-beyazlılar, son haftalardaki puan kayıplarıyla alt sıralardan kurtulma fırsatını da geri çevirmiş oldu.

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