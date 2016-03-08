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08.03.2016 - 11:20 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor'da rekora 4 kaldı

Bu sezon ligde 43 puanla 3. sırada yer alan Aykut Kocaman ve öğrencileri, 4 puan daha alması halinde kulüp tarihinin rekorunu kırmış olacak.

Torku Konyaspor'da rekora 4 kaldı
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Spor Toto Süper Lig'de 43 puanla 3. sırada yer alan Torku Konyaspor, 4 puan daha alması halinde kulüp tarihinin rekorunu kırmış olacak.

Torku Konyaspor, ilk yarıda olduğu gibi ikinci devrede de adından söz ettirmeye devam ediyor. Aldığı galibiyetlerle kendine üst sıralarda yer bulan yeşil-beyazlılar, şimdi de kulübün puan rekoruna göz dikti.

Ligin 24. haftasında 43 puana ulaşan Aykut Kocaman ve öğrencileri, 4 puan daha almaları halinde, Süper Lig'de kendi puan rekorunu kıracak.

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de en çok puan topladığı sezonu yine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğü dönemlerinde 2005-2006 ve 2014-2015 sezonları sonunda 46 puanla yaşamıştı. Torku Konyaspor, 2005-2006 sezonunda 7'nci, 2014-2015'de ise 8'inci olarak ligi tamamlamıştı.

Bu sezonun bitimine 10 hafta kala 43 puana ulaşan Torku Konyaspor'un hem puan hem de sıralama olarak kulüp tarihinin en başarılı dönemini geçirmesi bekleniyor.

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