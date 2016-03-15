Torku Konyaspor'da rekorlara 1 adım kaldı

Spor Toto Süper Lig'in bitimine 9 hafta kala 13 galibiyeti ve 46 puanı bulunan Torku Konyaspor, futbolda kulüp tarihinin bir sezonda en çok maç kazanma ve puan rekoruna çok yaklaştı.

Ligin ilk devresinde olduğu gibi ikinci yarıda da başarılı sonuçlar alarak puan cetvelinde üst sıralarda yer bulan yeşil-beyazlılar, galibiyet ve puan rekorlarına göz dikti.

Geride kalan 25 haftada 13 galibiyeti bulunan Aykut Kocaman ve öğrencileri, 1 galibiyet daha almaları halinde 1989-1990'daki 13 galibiyetli bugüne kadarki en iyi sezon performansını geçmiş olacak. Konya ekibi söz konusu sezonda ligi 7. sırada tamamlamıştı.

1 puan da rekor getirecek

Ligde geride kalan haftada Gaziantepspor'u 1-0 yenerek 46 puana ulaşan Konya ekibi, 1 puan daha alması durumunda kulüp tarihinde Süper Lig'de bir sezonda bugüne kadarki en iyi puana sahip olacak.

Yeşil-beyazlılar, Süper Lig'de en çok puan topladığı (46 puan) sezonları yine Aykut Kocaman'ın teknik direktörlük dönemlerinde 2005-2006 ve 2014-2015'te yaşamıştı.

15 maçtır yenilmiyor

Torku Konyaspor'un, 2016 yılında bileği bükülmedi. 2016 yılında kupada çıktığı 7 karşılaşmada 6 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, ligde ise 8 maçın 6'sında 3 puanı hanesine yazdırdı. Konya temsilcisi, toplamda 15 resmi karşılaşmanın 12'sini kazandı, 3'ünden beraberliklerle ayrıldı.