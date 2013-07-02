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02.07.2013 - 18:38 |

Torku Konyaspor'da rota yabancı transfer

Süper Toto Süper Lig'de mücadele edecek Torku Konyaspor'un önümüzdeki günlerde 3 yabancı futbolcuya imza attıracağı bildirildi

Torku Konyaspor'da rota yabancı transfer
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Süper Toto Süper Lig'de mücadele edecek Torku Konyaspor'un, önümüzdeki günlerde 3 yabancı futbolcuya imza attıracağı bildirildi.

Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Konya Tenis ve Dağcılık Spor Kulübü'nde düzenlediği basın toplantısında, yeşil-beyazlıların 21 milyon lira borçla mücadelesine devam ettiğini belirtti.

Ellerindeki kısıtlı bütçeyle hem rakiplerle mücadele edeceklerini, hem de mevcut borç rakamını aşağıya çekmenin gayretinde olacaklarını ifade eden Şan, "Her kesimden destek bekliyoruz. İnşallah bu desteklerle Torku Konyaspor'u daha güzel günlere taşıyacağız" dedi.

Ekonomik sıkıntıları göz önünde bulundurduklarını anlatan Şan, TürkiyeFutbol Federasyonu'nun yabancı oyuncu kuralının kendileri için sıkıntı yaratmadığını aktardı.

Torku Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Hasan Dağlı ise tranfer çalışmalarında sona gelindiğini dile getirdi.

İç tranferde herhangi bir sorun olmadığını anlatan Dağlı, takımın büyük kısmını koruyup genç yeteneklere sahip çıkacaklarını ifade etti.

Dağlı, önümüzdeki günlerde 3 yabancı futbolcuya imza attıracaklarını, teknik direktör Uğur Tütüneker'in raporu doğrultusunda transferler gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

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