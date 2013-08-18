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18.08.2013 - 15:50 |

Torku Konyaspor'da transfer çalışmaları

Süper Lig'e Fenerbahçe galibiyetiyle başlayan yeşil-beyazlılar, Belçika'nın Genk takımında oynayan Thomas Buffel ile prensip anlaşmasına vardı

Torku Konyaspor'da transfer çalışmaları
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Torku Konyaspor, Belçika'nın Genk takımında oynayan futbolcu Thomas Buffel ile prensipte anlaştı.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Güven Öten, AA muhabirine yaptığı açıklama, 2-0 geriden gelerek Fenerbahçe'yi yendiklerini ancak takımın transfere ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bazı futbolcular için görüşmelerde bulunduklarını ifade eden Öten, "Direkt ilk 11'de oynayacak en az 3 oyuncu transfer edeceğiz. Hocamızın isteği doğrultusunda Belçika'nın Genk takımında oynayan, kanatta ve forvet mevkisinde görev yapabilen Thomas Buffel ile prensipte anlaştık. Oyuncu bugün Konya'ya gelecek ve görüşmelerimizi tamamlayacağız" dedi.

Öten, alternatifli bir kadro oluşturmaları gerektiğini, en az 2 yerli oyuncu daha transfer edeceklerini dile getirdi.

Thomas Buffel

Belçika'nın Genk takımında geçtiğimiz yıl 29 maçta 4 gol atıp, 10 asist yapan 32 yaşındaki Buffel, bu sezon takımıyla çıktığı 4 maçta ise 3 gol atma başarısını gösterdi.

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