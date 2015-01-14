Torku Konyaspor'da yoğun tempo

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, Antalya kampındaki hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Antalya'da konakladığı otelin sahasında teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman çift kale maçla sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.