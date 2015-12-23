Torku Konyaspor'dan Beşiktaş'a gözdağı

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süper Lig'de Bursaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kayserispor ve Etimesgut Belediyespor'u yendiklerini anımsattı. Son 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak, çıkışlarını sürdürdüklerini belirten Baydar, ligdeki konumlarını da koruduklarını kaydetti.

İlk devrenin son maçında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatan Baydar, "Beşiktaş deplasmanından puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Bunu başaracak güçteyiz. Ligin ilk yarısının son karşılaşmasından da puan alarak, konumumuzu korumayı hedefliyoruz" dedi.

İç sahada oynadıkları maçlarda taraftar desteğine de dikkati çeken Ahmet Baydar, her koşulda Torku Konyaspor'u destekleyen taraftarlara teşekkür etti.