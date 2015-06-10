Torku Konyaspor'dan çifte transfer

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, Legia Varşova'dan Dossa Junior ve Paderborn'dan Alban Meha'yı renklerine bağladı.

Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Selçuk Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Polonya ekibinden 28 yaşındaki defans oyuncusu Dossa Junior ve Almanya Birinci Futbol Ligi'nde son sırada yer alarak küme düşen Paderborn'dan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Alban Meha ile her konuda anlaştıklarını söyledi.

Junior ve Meha'nın sağlık kontrolünden geçtiğini belirten Aksoy, "Her iki futbolcuyla 2 yıllığına anlaştık. Ön sözleşme imzaladık. Takımımıza hayırlı olsun. İnşallah katkı sağlayacaklardır" dedi.

Aksoy, iç transferde de Ali Turan ve Uğur İnceman ile 1'er yıl daha sözleşme yenilediklerini bildirdi.