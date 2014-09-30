Torku Konyaspor'dan en iyi başnagıç!

Yeşil-beyazlılar lige; deplasmanda Eskişehirspor'a 2-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı. İkinci hafta 42 bin kişilik Konya Büyükşehir Stadyumu'nda taraftarının önünde ilk maçına çıkan teknik direktör Mesut Bakkal ve öğrencileri, Balıkesirspor'a karşı aldığı 2-0'lık galibiyetle taraftarın gönlünü aldı.

İyi oyun ve üç puanın moraliyle Sivasspor deplasmanına giden Konya ekibi, Roberto Carlos yönetimindeki güçlü Sivasspor karşısında da deplasmandan bir puan almasını bildi. 4. hafta evinde konuk ettiği Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor ile 1-1 berabere kalan Torku Konyaspor, puanını artırmaya devam etti.

Bu periyotta 5 puan toplayabilen ve 9. sırada yer alan Torku Konyaspor, ilk 4 haftalar dikkate alındığında, 2010-2011 sezonundan sonra en iyi performansını sergiledi. Yeşil-beyazlılar, 2010-2011 sezonunda da Ziya Doğan yönetiminde 5 puan toplayabilmişti.

Torku Konyaspor, geçen sezon teknik direktör Uğur Tütüneker yönetiminde ilk 4 haftada 3 puan toplamıştı.

"Herkes 'zor bir deplasman' diyor"

Torku Konyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de her maçın zor olduğunu söyledi.

Geride kalan 4 maçta daha fazla puan toplamayı istediklerini belirten Bakkal, "En azından kendi evimizdeki maçları kazanmayı amaçlıyorduk. 4 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik de sevindirici" dedi.

Takımın performansı ve taraftarın desteğinden memnun olduğunu vurgulayan Bakkal, şunları kaydetti:

"Kaliteli bir takımımız var. Sakatlarımız iyileşince daha farklı bir Torku Konyaspor izlettireceğiz. İzleyenlerin keyif aldığı bir takım sahada. Konyaspor gerçeği var, herkes 'zor bir deplasman' diyor. İyi oyunumuzu devam ettirerek, puanları toplamak istiyoruz. Üst sıralara çıkabildiğimiz kadar çıkmak istiyoruz.

"Kimse Fenerbahçe'nin oyununa aldanmasın"

Bakkal, hafta sonu Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatarak, "Kimse Fenerbahçe'nin Akhisar Belediyespor karşısındaki oyununa aldanmasın. Zor bir maç olacak. Orada başka bir atmosferde oynayacağız. Herkesin takdir ettiği bir takımız. Fenerbahçe'yi belki yener, belki berabere kalırız ancak rotamız belli. Her maça talibiz" diye konuştu.

2014-2015 sezonu

1 Eskişehirspor 2-1 Torku Konyaspor

2 Torku Konyaspor 2-0 Balıkesirspor

3 Sivasspor 0-0 Torku Konyaspor

4 Torku Konyaspor 1-1 Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor

2010-2011 sezonu

1 Bursaspor 1-0 Torku Konyaspor

2 Torku Konyaspor 2-1 Eskişehirspor

3 Gaziantepspor 2-2 Torku Konyaspor

4 Torku Konyaspor 1-1 Bucaspor