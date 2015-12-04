Torku Konyaspor'dan Gencer'e tepki!

5 Aralık Cumartesi günü Konya’da oynanacak olan Torku Konyaspor - Antalyaspor karşılaşmasına misafir takım taraftarlarının alınmaması doğrultusunda İl Spor Güvenlik Kurulu’nun aldığı kararı kınayan Antalyaspor Kulübü Başkanı Gültekin Gencer’in ‘Karar Konya İl Emniyet Müdürlüğü’nün zafiyetinden kaynaklanıyor’ şeklindeki açıklamasına Konya cephesinden cevap geldi.

"EMNİYET ZAAFİYETİ YOK"

Torku Konyaspor Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu açıklamada, “Sayın Gencer’in bahsettiği gibi ortada bir emniyet zaafiyeti yok. Buradaki esas konu; daha maç oynanmadan sosyal medya üzerinden söylemlerle kavgacı bir ortam oluşturmak isteyen kişilerin planlarının hayata geçirilmesini önlemek ve kulüplere zarar vermelerine engel olmaktır” denildi.

Açıklamanın devamında ise “Antalyaspor Kulübü Başkanı Sayın Gültekin Gencer’in yaptığı açıklamaları ve bu açıklamalardaki suçlamalarını büyük bir hayretle takip ettik. Öncelikle şunu belirtmekte fayda görüyoruz. Konya şehri olarak biri çok kritik bir süreçte olmak üzere Milli Takımımızın çok önemli 3 maçına ev sahipliği yapmışlığımız, bu ev sahipliği süresince de gerek şehrin, gerekse sporseverlerin verdiği destek, bu desteğin yanı sırada emniyet konusunda alınan tedbirlerden dolayı en ufak bir olayın bile yaşanmaması herkesin malumudur. Başta Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Yıldırım Demirören ile Türkiye Futbol Direktörü Sayın Fatih Terim olmak üzere tüm spor kamuoyu tarafından bu durumdan övgüyle bahsedilmiştir. Sayın Gencer’in açıklamasında belirttiği gibi rakip takım taraftar gruplarının gittikleri deplasmanlarda diğer taraftar grupları tarafından centilmence karşılanıp, dostlukların pekiştirilmesi sporda görmek istediğimiz unsurların başında gelmektedir. Ama bu sezon 1’i kendi sahasında 'Çirkin ve Kötü Tezahürattan' dolayı ihtar, 1’i yine kendi evinde aynı durumun ikinci defa gerçekleşmesinden dolayı para cezası ve tribün kapatma cezası alan, ayrıca deplasmanda oynadığı ve kendi sahasındaki iki maçta yaşanan saha olayları nedeniyle ceza alan bir kulübün başkanı olan Sayın Gencer’in bu durumları göz önüne almadan yaptığı seyrin engellenmesinin zıtlığa ve ayrımcılığa neden olduğu açıklamaları herhalde kabul edilemez bir durumdur" ifadelerine yer verildi.

"EMNİYET MENSUPLARINI SUÇLAMAK POPÜLİST YAKLAŞIMDAN İBARETTİR"

Öte yandan Torku Konyaspor cephesi geçmişte Antalyaspor ile oynadığı bir maçta yaşanan olaylara da bir gönderme yaparak, şöyle devam etti:

"Mardan Stadyumu’nda 2010-2011 sezonunda oynanan ve 1-0 kaybettiğimiz lig maçının ardından her türlü emniyet tedbirlerinin alındığı belirtilmesine rağmen takım otobüsümüz taşlandı, camları kırıldı ve ayrıca taraftar otobüsleri de aynı mualemeye maruz kaldı. Ayrıca 2013-2014 sezonunda Konya’da oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle iki kulüp taraftarlarına da 6222 sayılı kanun gereği yasla işlemler yapılmıştır. Alınan kararı ‘kınayanların’ çok fazla geriye gitmeden geçtiğimiz haftadan itibaren sosyal medya üzerinden tahrik eden fotoğraflar ve mesajlarla ortamı germeye çalışan kendi mensuplarını görmemezlikten gelmesi ise anlaşılabilir bir durum değildir. Maç günü herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmaması adına İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından alınan kararı kınayan Sayın Gencer’in, daha önce yaşananlar ve bu sezon içerisindeki davranışlarından dolayı bu duruma sebep olan taraftarlarına tepki göstermesi yerine fedakarca görev yapan emniyeti ve mensuplarını zafiyetle suçlaması da bize göre sadece popülist yaklaşımdan ibarettir. Dostluk ve centilmenliğin başkenti olarak görülen Konya’mızda hiçbir olayın yaşanmaması ve hangi takımı tutarsa tutsun sporseverlerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları bizim önceliğimizdir ve bu konuda yapılan çalışmalar ve söylemlerimizde ortadadır. Tek dileğimiz; kulüplerin en yetkili isimlerinin popülist yaklaşımlar yerine hatalı ve suçlu kim ise bunu açıklıkla ifade ederek, kimsenin kılına en ufak bir zarar gelmemesi ve maçların dostluk havası içinde tamamlanması adına gayret göstermesidir.”