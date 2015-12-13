Torku Konyaspor'dan hakem tepkisi

Baydar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Kasımpaşa deplasmanında özellikle ikinci devrede iyi oynadıkları maçı kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını ifade etti.

Verdiği, vermediği fauller ve kartlarla hakem Sarper Barış Saka'nın maçın önüne geçtiğini öne süren Baydar, bu hakemin haftanın en önemli maçlarından biri olarak gösterilen Kasımpaşa-Torku Konyaspor mücadelesine atanmasının yanlış bir karar olduğunu savundu.

Baydar, Süper Lig'de daha önce bir maç yönetmiş hakemin, iki takım adına da son derece önemli karşılaşmaya atanmasının doğru olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu atamanın mantığı, hakemin sadece genç olduğu ve istikbal vaad ettiğiyse, artık ortaya konulan yönetimle bundan sonra kimsenin böyle ucuz sözlerin arkasına sığınmasına gerek kalmadığını söylemeliyiz. Daha ilk düdükten itibaren oyuncularımıza yapılan sertlikler karşısında bırakın kartına başvurmayı faul bile çalmayan, faul konusunda standardı olmayan, bu durum verdiği kararlarla açıkça görülen birinin maçta adalet dağıtamayacağı açıkça belli oldu."

Yaşanan hakem hatalarının göz ardı edilmemesi gerektiğini aktaran Baydar, "Hakemlerin artık maçların önüne geçmesini istemiyoruz. Sezon başından bu yana oynadığımız hemen hemen her maçta maruz kaldığımız hakem hataları karşısında yaptığımız uyarıların artık dikkate alınmasını istiyoruz" diye görüş belirtti.

Baydar, maç sonuçlarının başka unsurlar tarafından değil takımların saha içerisindeki performanslarıyla belirlenmesini arzuladıklarını bildirdi.