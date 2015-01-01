Torku Konyaspor'dan Hleb açıklaması!

Torku Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, yeşil beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği Alexander Hleb'in takımdan ayrılacağı iddiasına ilişkin, "Hleb hiçbir yere gitmiyor. Bu yönde çıkan haberlerin hepsi asılsızdır" dedi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor'un yıldız oyuncusu Alexander Hleb'in takımdan ayrılacağı iddialarının gerçek dışı olduğunu söyledi.

Hleb'in son haftalarda kadroya alınmamasının altında başka nedenler aranmaması gerektiğine dikkati çeken Baydar, "Hleb hiçbir yere gitmiyor. Bu yönde çıkan haberlerin hepsi asılsızdır. Oyuncumuzu takımdan göndereceğimize dair iddialar gerçek dışıdır. Hleb'in takımdan ayrılması söz konusu değil" diye konuştu.

Kadrolarındaki oyunculara, başka kulüplerden her hangi bir teklifin gelmediğini dile getiren Baydar, "Hleb gibi kendini ispat etmiş oyuncularla herkes çalışmak ister. Hem şehirde hem de takımda son derece mutlu. Son haftalarda kadroya alınmaması hocanın takdiridir. Bazı oyuncularımıza yönelik başka kulüplerden teklif geldiği iddiaları da doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Baydar, Ziraat Türkiye Kupası H Grubu'nda deplasmanda Cizrespor ile oynadıkları karşılaşma öncesinde Cizre'de olağanüstü şartlarda karşılandıklarını söyledi.

Karşılaşmaya yedek kadro ağırlıklı çıktıklarını anlatan Baydar, gruplardan çıkma şanslarının devam ettiğini bildirdi. Baydar, Cizre'de son günlerde yaşanan olayların maça etki ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti: "Maçtan aldığımız mağlubiyetin arkasında birçok neden var. Bunlardan biri uzun bir yolculuk yapmış olmamız. Ayrıca son günlerde bölge bir hayli karışık, güvenlik önlemleri de olağanüstüydü. Bu da takımı etkiledi. Hocamızın tabiri ile olağanüstü şartlarda olağanüstü mağlubiyet aldık. Yedek kadro ile mücadele ettik. Önümüzdeki maçlarda puanlarla dönüp gruptan çıkacağız."