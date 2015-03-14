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14.03.2015 - 11:09 | | KONYA (İHA)

Torku Konyaspor'dan Kasımpaşa'ya teşekkür

Torku Konyaspor Kulübü, fair play davranışları nedeniyle teknik direktör Shota Arveladze ve Kasımpaşalı oyunculara teşekkür etti.

Torku Konyaspor'dan Kasımpaşa'ya teşekkür
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Torku Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada, “Takımımız ile Kasımpaşa arasında oynanan 24. hafta maçının 18. dakikasında yaşanan sakatlık sonrasında Donk'un attığı golün ardından oyuncusunu yanına çağırarak ortaya çıkan durumun düzeltilmesi adına takımımıza gol izni veren Kasımpaşa Teknik Direktörü Shota Arveladze ve oyuncularına fair-play davranışları ve Türk futboluna yaşattıkları bu örnek ve özel an için teşekkür ediyoruz” denildi.

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