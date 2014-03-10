Torku Konyaspor'dan MHK'ya tepki

Torku Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, hakem hatalarının sebebiyet vereceği kötü sonuçların sorumlusunun, bugüne kadar olumlu yönde destek verdikleri Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) olduğunu söyledi. Şan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde artık kritik haftalara girildiğini, TFF ve MHK'yı uyarmak istediğini dile getirdi.

Son haftalarda Türk futbolunda yine bilindik senaryoların sahne almaya başladığını savunan Şan, şunları kaydetti: "Bazı maçların sonucunun hakem hatalarıyla değiştirildiğini futbol kamuoyu bariz şekilde görmektedir. Konyaspor olarak özellikle ligin ikinci yarısında maruz kaldığımız hakem hatalarını uygun bir lisanla kamuoyuna duyurmaya çalıştık. Yaptığımız fair-play çağrımız karşılık bulmamış, ligden çekilme tehdidinde bulunan takımlara prim verilmiştir. Başka takımlara kolayca çalınan penaltı düdükleri, takımımız lehine bu sezon ne hikmetse sadece 1 kez çalınmıştır. Bu haftadan itibaren hakemlerin her önemli hatasını insani değil, bir senaryonun parçası olarak görüp kamuoyuna tepkimizi ileteceğiz." Şan, yeşil-beyazlı taraftarların protesto için yürüyüş yapmak istediklerini, ortamı germemek adına bunları engellemeye çalıştıklarını ifade etti.

Bütün olanlara rağmen yine de Konyaspor'a yakışan şekilde fair-play çağrısında bulunduklarını vurgulayan Şan, "Hakemlerden cesurca, kamuoyunun takdirini kazanacak şekilde maç yönetmelerini bekliyoruz. Hakem hatalarının sebebiyet vereceği kötü sonuçların sorumlusu, bugüne kadar olumlu yönde destek verdiğimiz TFF ve MHK'dır" diye konuştu.

Torku Konyaspor'dan birlik, beraberlik çağrısı

Torku Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Güven Öten, "Süper Lig'de kalamayacağımıza dair bir endişemiz yok. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız" dedi.

Öten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önemli bir deplasmandan puansız döndüklerini, Kayseri Erciyes'in evinde olmasının etkisiyle maçı tek golle kazandığını belirtti. Yaşanan sakatlıkların, ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı sürdürmelerini engellediğini ifade eden Öten, hafta sonu sahalarında oynayacakları Gaziantepspor maçıyla tekrar çıkışa geçmek istediklerini söyledi.

Taraftarın kesinlikle endişeye kapılmaması gerektiğini vurgulayan Öten, şunları kaydetti: "Biz oyuncularımıza ve teknik heyete sonuna kadar güveniyoruz. Süper Lig'de kalamayacağımıza dair bir endişemiz yok. Birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Trabzonspor maçında tribünleri dolduran büyük Konyaspor taraftarını, Gaziantep maçında da görmek istiyoruz. Zor bir fikstür bizi bekliyor. İyi motive olursak her takımı yenebilecek güçteyiz. Ligin sonuna doğru dengeler değişebilir. İstemediğimiz noktadan kurtulmak zorundayız."

"Hakem baskısı altında kalacak bir takım değiliz"

Öten, hakemlerle ilgili sıkıntıların devam ettiğini, Erciyesspor maçında Konyaspor lehine penaltının verilmediğini savundu. Herkes için adalet istediklerini anlatan Öten, "Bazı takımlar lehine çok kolay penaltı veriliyor. Kritik haftalara giriyoruz. Hakemler daha dikkatli olmalı. Herkes adalet istiyor ama hata bizim aleyhimize olunca tepki veren olmuyor. Konyaspor büyük bir camia. Hakem baskısı altında kalacak bir takım değiliz. Gerekli tepkiyi en iyi şekilde vermesini biliriz. Bu konuda sabrımızı sınamasınlar" diye konuştu.