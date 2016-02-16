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16.02.2016 - 11:39 |

Torku Konyaspor'dan taraftara çağrı

Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, saha ve seyirci avantajını kullanarak, Medicana Sivasspor karşısında galip gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Torku Konyaspor'dan taraftara çağrı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, saha ve seyirci avantajını kullanarak, Medicana Sivasspor karşısında galip gelmeyi hedeflediklerini söyledi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 22. haftasında Medicana Sivasspor'u konuk edeceklerini anımsattı.

Sahalarında en son ligin 3. haftasında Galatasaray'a yenildiklerini belirten Baydar, şöyle devam etti:

"Medicana Sivasspor ile zorlu bir maça çıkacağız. Saha ve seyirci avantajımızı kullanarak, galip gelmeyi hedefliyoruz. Evimizde puan kaybetmek istemiyoruz. Sıralamada yakın olan takımlar birbirleriyle oynayacaklar. Galip gelerek, bu haftayı kayıpsız atlatmayı düşünüyoruz. Seyircimizi de bizi desteklemeye davet ediyoruz."

Baydar, stadyum ismiyle ilgili Torku firmasıyla sözleşmelerinin bittiğini, yeni sponsorlar aradıklarını da sözlerine ekledi.

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