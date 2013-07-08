Torku Konyaspor'dan transfer

Kokalovic, kulüp binasında 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Torku Konyaspor Başkan Yardımcısı Zeki Çimen, faydalı olacağına inandıkları bir futbolcuyu kulübe kazandırdıklarını söyledi. İyi oyuncular transfer edebilmek için, aceleci davranmadıklarını aktaran Çimen, Bolu kampı öncesi takımı yüzde 80 oranında tamamlayacaklarını dile getirdi. Yeni transfer Kokalovic ise elinden gelenin en iyisini yapacağını, Türkiye'de ve Torku Konyaspor'da oynayacağı için mutlu olduğunu ifade etti.