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21.03.2016 - 17:06 | | AA

Torku Konyasporlu futbolculardan basketbol takımına destek

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, aralarında topladıkları bir miktar parayı kulübün basketbol takımına veren futbolcularının, güzel bir dayanışma örneği sergilediğini söyledi.

Torku Konyasporlu futbolculardan basketbol takımına destek
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Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torku Konyasporlu futbolcuların, maç primlerinden kazandıkları bir miktar parayı toplayarak kulübün basketbol takımına verdiğini ifade etti.

Basketbol takımının da bu şehrin bir değeri olduğunu dile getiren Baydar, "Futbolcularımız aralarında topladıkları parayı basketbol kulübüne vermişler. Çok güzel bir düşünceyi hayata geçirmişler. Futbolcularımızı bu davranışlarından dolayı tebrik ediyorum." dedi.

Basketbol kulübünden mektup

Konyaspor Basketbol Kulübü Başkanı Hakan Faydasıçok, futbolcuların anlamlı davranışıyla ilgili Konyaspor Kulübüne bir mektup gönderdi.

Futbolcuların, Konyaspor Basketbol Kulübü için yaptığı fedakarlıkla manevi değeri çok yüksek bir davranış sergilediğini belirten Faydasıçok, Konya şehri ve Konyaspor Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu adına futbolculara yürekten şükranlarını sunduğunu belirtti. Faydasıçok, şunları kaydetti:

"3 sezondur maddi zorluklara rağmen Spor Toto Basketbol Ligi'nde mücadele etmeye çalışan, yakasını bir türlü şanssızlıklardan ve sakatlıklardan kurtaramayan Torku Konyaspor Basketbol Takımımız, bu davranışı ilelebet unutmayacaktır. Siz, alın terinizle kazandığınız primlerinizden topladığınız bir miktar parayla basketbolculara ve kulübümüze manevi değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek destek verdiniz. Spor kamuoyuna, dayanışmanın ve vefanın ölmediğini göstererek bizi onurlandırdınız. Yanımızda olan destekçilerimizi ayrı tutarak, şehrimizin küçük ve büyük ölçekli firmalarından, kurum ve kuruluşlarından göremediğimiz destek, birlik ve beraberlik ruhunu yaşatmaya çalışan, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Spor Toto Süper Lig'de üçüncü sırada bulunan, vefalı Konyasporlu futbolcularımıza ve yönetimine, Avrupa kupaları yolunda başarılar diliyor ve Konyaspor Basketbol Kulübü olarak teşekkürü borç biliyoruz."

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