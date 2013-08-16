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16.08.2013 - 15:48 | | Hasan DÖNMEZ/KONYA,(DHA)

Torku Konyasporlu futbolcunun acı günü

Torku Konyasporlu futbolcu Ezechiel N’Douassel’in 41 gün önce doğan bebeği öldü.

Torku Konyasporlu futbolcunun acı günü
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TORKU Konyaspor'un sezon başında Rusya Premier Lig takımlarından FC Terek Grozny'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çad asıllı oyuncusu Ezechiel N'Douassel'in 41 gün önce doğan erkek bebeği öldü.
Torku Konyaspor'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada bebeğinin ölümünden dolayı ülkesi Çad'a giden Ezechiel N'Douassel'in Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.
Ayrıca yapılan açıklamada N'Douassel'e ve ailesine baş sağlığı dilendi.

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