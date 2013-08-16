Torku Konyasporlu futbolcunun acı günü

TORKU Konyaspor'un sezon başında Rusya Premier Lig takımlarından FC Terek Grozny'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Çad asıllı oyuncusu Ezechiel N'Douassel'in 41 gün önce doğan erkek bebeği öldü.

Torku Konyaspor'un resmi internet sitesinde yapılan açıklamada bebeğinin ölümünden dolayı ülkesi Çad'a giden Ezechiel N'Douassel'in Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alamayacağı bildirildi.

Ayrıca yapılan açıklamada N'Douassel'e ve ailesine baş sağlığı dilendi.

