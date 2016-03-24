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24.03.2016 - 12:34 | | KONYA (AA)

Torku Konyaspor'un başarısının sırrı...

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar, "Oyun, mücadele, performans birleşince sportif anlamda başarı da kaçınılmaz oldu. Avrupa kupalarına katılma doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Torku Konyaspor'un başarısının sırrı...
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Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, oynanan oyun, mücadele ve performansın birleşmesiyle sportif anlamda başarının geldiğini söyledi.

Baydar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligin 26 haftalık döneminde 47 puan topladıklarını anımsattı.

Geçen sezonu 46 puanla tamamlamış bir takım olarak, şu anki gelinen noktada başarılı olduklarını belirten Baydar, "Oynanan oyun, mücadele, performans birleşince sportif anlamda başarı da kaçınılmaz oldu. Her maç üzerine koyarak devam eden takımımız bunu başardı. Olaya, yeni rekorların kırılması değil takımımızın yakaladığı çıtanın üzerine koyarak, yoluna hırslı bir şekilde devam etmesi olarak bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Bulunduğumuz sırayı koruyarak sezonu bitireceğimize inanıyoruz"

Baydar, lige verilen aranın oyuncuların fiziksel ve mental anlamdaki yorgunluklarını atmaları için de son derece faydalı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: "Yaklaşık 3 aylık dönemde yoğun bir maç trafiği yaşadık. Bu kolay bir durum değil. Hocamız bu yoğunluğu kadrodaki oyuncularımızı en iyi şekilde kullanarak, en az hasarla geçmeyi hedeflemişti ve bunu da başardı. Şimdi normal maç temposuna döndük. Oyuncularımız dinlenme fırsatı buldu. Avrupa kupalarına katılma doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Rakibimizin 6 puan önünde, üçüncü sıradayız. 8 maçımız kaldı. Takımların hedefleri doğrultusunda artık tüm maçlar zor. Biz ekip olarak bu zorluğun üstesinden geleceğimize ve yakaladığımız avantajı iyi kullanıp, bulunduğumuz sırayı da koruyarak sezonu bitireceğimize inanıyoruz."

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