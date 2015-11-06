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06.11.2015 - 11:49 | | Konya (AA)

Torku Konyaspor'un forvetleri Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi

Torku Konyaspor'un golcü futbolcuları Dimitar Rangelov ve Riad Bajic, Fenerbahçe maçında gol atmak istediklerini söyledi.

Torku Konyaspor'un forvetleri Fenerbahçe'yi gözüne kestirdi
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Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında pazar günü Fenerbahçe deplasmanına çıkacak Torku Konyaspor'un forvet oyuncuları Rangelov ve Bajic, maç öncesi AA muhabirinin sorularını cevapladı.

Bulgar golcü Rangelov, takım arkadaşlarıyla birlikte iyi bir ekip ruhu yakaladıklarını dile getirdi.

Şu ana kadar aldıklarını puanlarla uzun yıllardır en iyi konumda olduklarını belirten Rangelov, "Türkiye Süper Lig'i çok kaliteli ve güçlü bir lig. Bir galibiyetle yukarı çıkabiliyor, bir yenilgiyle aşağı inebiliyorsunuz. Bu durum ligin ne kadar çekişmeli geçtiğini gösteriyor" dedi.

Deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını anımsatan Rangelov, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe maçı çok zor olacak. Her şeyimizi ortaya koyacağız. Eminim kıran kırana bir maç olacak. Fenerbahçe'nin defansından korkmuyorum. Daha evvel çok kaliteli defans oyuncularına karşı oynadım. Fenerbahçe karşısında gol atmak istiyorum. Asist de yapabilirsem daha mutlu olacağım."

"Umarım güzel sonuç elde ederiz"

Sezon başında kadroya katılan golcü futbolcu Bajic de Türkiye'nin Avrupa'daki en zorlu liglerden biri olduğunu belirtti.

Ligi yavaş yavaş tanımaya başladığını ve ayak uydurmaya çalıştığını aktaran Bajic, şunları kaydetti:

"Şu ana kadar bulduğum şanslarda elimden geleni yapmaya çalıştım. Zaman içerisinde şans buldukça zorlukları aşmaya çalışacağım. Hafta sonu oynayacağımız Fenerbahçe maçına takım olarak çok çalışıyoruz. Zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz. Ona göre davranacağız. Umarım deplasmandan güzel bir sonuç elde ederiz. Fenerbahçe karşısında gol atarak takımıma 3 puanı kazandırmak istiyorum."

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