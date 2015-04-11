Torku Konyaspor'un golcüleri gol atamıyor!

Yeşil-beyazlı ekibin hücum bölgesinde forma giyen oyuncuları Marica ve Rangelov aylardır gole hasret kaldı. Forvet oyuncularının ayağından en son 10. haftada Gaziantepspor maçında gol bulan Konya ekibi, son haftalarda orta saha ve savunma oyuncularıyla sonuca gidebildi. Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, gol yollarındaki sıkıntıyı lige verilen arada çözmeye çalışıyor.

Marica 194 gündür sessiz

Torku Konyaspor, sezon başında Yunan golcü Gekas'ın yerine büyük umutlarla takıma kazandırılan Rumen golcü Ciprian Marica'dan faydalanamadı. Sakatlık sorunu bir türlü çözülemeyen Marica, 194 gündür gol yollarında sessiz kaldı.

Marica, en son olaylı Kasımpaşa maçında 64. dakikada Hasan Kabze'nin yerine oyuna dahil olmuş, 26 dakika sahada kalmıştı. Bu maçtan sonra sakatlığı yeniden nükseden Marica'nın tedavisine devam ediliyor.

Rumen golcü son golünü, 4. haftada Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor maçında atarak, takımına bir puan kazandırmıştı.

İstikrarsız Rangelov

Konyaspor'da diğer forvet Dimitar Rangelov ise istikrarsızlığıyla dikkati çekiyor. Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında kadro dışı kalan ve takımdan gönderilmeye çalışılan Rangelov, 138 gündür gol atamıyor.

Marica'nın yokluğu ve Hasan Kabze'nin sakatlığı sebebiyle son haftalarda kadroda kendine yer bulan Bulgar golcü, beklentinin altında kaldı. Süper ligde 2 golü bulunan Rangelov, en son 10. haftada Gaziantepspor'a gol atmış ve Konya ekibi deplasmandan 3 puanla dönmüştü.

En golcüsü Hasan Kabze

Sezon başında sakatlanan hücuma dönük oyuncusu Djalma'dan uzun süre yararlanamayan yeşil-beyazlılar, Torje'den de istediği verimi alamadı. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın kanatta görev verdiği Hasan Kabze ise 7 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Bu sezon 23 gol atan yeşil-beyazlılar, ligde en az gol atan takım durumunda. Torku Konyaspor'u 24 golle Gaziantepspor, 29 golle Kardemir Karabükspor takip ediyor. Bursaspor, 52 golle ligin en golcü ekibi olurken, Galatasaray 50, Trabzonspor ise 48 gol attı.

Ligde gol sayılarına göre sıralama şöyle:

Sıralama - Takım Gol sayıları

1- Bursaspor 52

2- Galatasaray 50

3- Trabzonspor 48

4- Fenerbahçe 45

5- Beşiktaş 42

6- Mersin İdman Yurdu 42

7- Kasımpaşa 40

8- Gençlerbirliği 39

9- İstanbul Başakşehir 35

10- Akhisar Belediyespor 34

11- Balıkesirpor 32

12- Çaykur Rizespor 32

13- Medicana Sivasspor 32

14- Eskişehirspor 31

15- Suat Altın İnşaat Kayseri Erciyesspor 30

16- Kardemir Karabükspor 29

17- Gaziantepspor 24

18- Torku Konyaspor 23