Torku Konyaspor'un hedefi 3 puan!

Kasımpaşaspor maçı hazırlıklarını sürdüren yeşil- beyazlı ekibin Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, Kasımpaşaspor'un sezona iyi transfer yaparak girdiğini belki de ligde 3 büyük takımı zorlayacak bir takım olduğunu söyledi. Ancak rakip kim olursa olsun kendi oyunlarına ve hedeflerine bakacaklarını karşılaşmadan da galip ayrılmak istediklerini ifade eden Tütüneker, şunları söyledi:



"Biz kendi oyunumuza bakmalıyız. Bütün takımlarla karşılaşacağız sonuçta. Bunlardan puan almamız lazım, en önemlisi de bu zaten. Sivas maçında çok az topa sahip olabildik, bunu çok daha fazla yapabilmemiz lazım. Çocukların lige adaptasyonu gerekiyor, kendi mantalitemizi sahaya yansıtmamız gerekiyor."