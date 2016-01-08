Torku Konyaspor'un hedefi kupada final

Torku Konyaspor'un forvet oyuncusu Halil İbrahim Sönmez, Ziraat Türkiye Kupası'nı Konya'ya getirmeyi çok istediklerini belirtti.

Halil İbrahim, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, sezonun ilk yarısında hedefledikleri puana ulaştıklarını aktardı. Tek düşüncelerinin sezonun ilk yarısındaki başarıyı ikinci devrede de sürdürmek olduğunu vurgulayan yeşil-beyazlı futbolcu, şunları kaydetti: "Hedefimiz, 50 puan barajını aşmak ve ligi geçen sezon bitirdiğimiz seviyenin 2-3 puan üzerinde bitirmek. Ziraat Türkiye Kupası'nda grubu lider tamamlayıp, üst turlarda gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bence final oynayabilecek bir takımız ve final oynamayı hedefliyoruz. Konya'ya Türkiye Kupası'nı getirmeyi çok istiyoruz. Bunu başarabilecek güce sahibiz."

Etimesgut Belediyespor ile oynanan kupa maçında sakatlık yaşadığını anımsatan Halil İbrahim, "O maçta son dakikalarda talihsiz bir sakatlık yaşadım. Arka adalemde yırtık vardı. O yüzden takımdan biraz uzak kaldım. Şu an gayet güçlendiğimi düşünüyorum. Sakatlığım büyük oranda geçti, problemim kalmadı" ifadelerini kullandı.