Torku Konyaspor'un "Kocaman" yükselişi

Ligin ikinci yarısında Aykut Kocaman yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Torku Konyaspor'un, 2016 yılında bileği bükülmedi. 2016 yılında kupada çıktığı 7 karşılaşmadan 6 galibiyet elde eden yeşil-beyazlılar, ligde 7 maçtan 5'inde 3 puanı hanesine yazdırdı. Konya ekibi, toplamda 14 karşılaşmadan 11'ini kazandı, 3'ünden beraberlik elde etti.

Aldığı galibiyetler ve oynadığı oyunla adından söz ettiren Torku Konyaspor, kupada sahasında Beşiktaş'ı 42 bin kişilik seyircisi önünde 1-0 yenmeyi başardı. Bu sonuçla 27 yıl aradan sonra kupada yarı finale yükselen Torku Konyaspor, ligin şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe ile zorlu 2 maça çıkacak.

Trabzonspor'un, Kocaman'a şansı tutmuyor

Teknik direktör Aykut Kocaman, Trabzonspor'a zorlu maçlar yaşatmaya devam ediyor. Kocaman, kariyerinde teknik adam olarak farklı takımların başında 30 kez karşılaştığı Trabzonspor'a 14 kez üstünlük sağladı, 4 kez beraberlik gördü. Kocaman'ın ekipleri, Karadeniz temsilcisine 12 kez de yenildi. Aykut Kocaman, Torku Konyaspor'un başında Trabzonspor galibiyetinin sevincini yaşamaya devam etti. Ligin ilk yarısında deplasmanda rakibini 2-1 yenen yeşil-beyazlılar, ligin 24. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Çıkış arayan rakibini 2-0 yenmeyi bilen Kocaman ve ekibi, puanını 43'e çıkararak, Avrupa hedefini sürdürdü.