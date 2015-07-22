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22.07.2015 - 11:42 | | AA

Torku Konyaspor'un Lazio maçı iptal oldu!

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un Lazio maçı iptal olurken, Gaziantepspor müsabakasının da günü değişti.

Torku Konyaspor'un Lazio maçı iptal oldu!
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Torku Konyaspor'un ikinci etap hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampında 26 Temmuz Pazar günü oynanacak Lazio maçı, İtalyan ekibin Avusturya'da yapılacak kamptan vazgeçmesi nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, 31 Temmuz Cuma günü oynanacak Gaziantepspor karşılaşmasının ise 1 Ağustos Cumartesi gününe alındığı ve mücadelenin Langenfeld'de Türkiye saatiyle 19:00'da başlayacağı belirtildi.

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