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10.03.2016 - 11:05 | | Tolga YANIK/KONYA, (DHA)

Torku Konyaspor'un vazgeçilmezi Vukovic

Spor Toto Süper Lig'de 43 puanla 3'ncü sırada bulunan Torku Konyaspor'un savunma oyuncu Sırp Jagos Vukovic, bu sezonki performansıyla beğeni topluyor. Başarılı stoper ligde oynanan tüm maçlarda 90 dakika sahada kalıp bu istatistikle takımının en iyisi olmayı başardı.

Torku Konyaspor'un vazgeçilmezi Vukovic
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Bu sezon gösterdiği performansla UEFA'ya katılma iddialarını sürdüren Torku Konyaspor'un 27 yaşındaki Sırp savunma oyuncusu Jagos Vukovic, ligde oynanan 24 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalıp bu istatistikle takımının en başarılı ismi oldu. Vukovic, oynadığı maçlarda rakip kaleye 3 gol atma başarısı gösterirken, savunma oyuncu olmasına rağmen sarı veya kırmızı kart görmemesi ise dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda da takımının yarı finale yükselmesinde önemli pay sahibi olan Vukovic, kupada 7 kez forma giyerken, 3 gol atmayı başardı.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

2014 yılında takıma katılan Vukovic, iki sezonda takımın vazgeçilmez oyuncuları arasına girdi. Sırp futbolcunun sözleşmesi, gösterdiği performansın ardından yönetim tarafından geçtiğimiz ay içerisinde 3,5 yıl daha uzatıldı.

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