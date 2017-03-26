26.03.2017 - 12:24 | | AA
Toronto Raptors play-off'ları garantiledi
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks'i 94-86 yenen Toronto Raptors, play-off'lara yükselmeyi garantiledi.
NBA'e 5 maçla devam edildi. Dallas Mavericks deplasmanından 94-86 galip ayrılan Toronto Raptors, normal sezonun bitimine 9 maç kala play-off listesine adını yazdırdı.
Raptors'ı galibiyete, Serge Ibaka, DeMar DeRozan ve Patrick Patterson taşıdı. Ibaka ve DeRozan 18'er, Patterson ise 14 sayıyla oynadı.
Mavericks'te ise Harrison Barnes'ın 23 sayı ve 7 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.
NBA'e 10 maçla devam edilecek.
Sonuçlar
Dallas Mavericks-Toronto Raptors: 86-94
Los Angeles Clippers-Utah Jazz: 108-95
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 115-127
San Antonio Spurs-New York Knicks: 106-98
Portland Trail Blazers-Minnesota Timberwolves: 112-100