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07.01.2019 - 10:02 |

Toronto Raptors rakip tanımıyor

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Toronto Raptors, sahasında Indiana Pacers'ı 121-105 yendi.

Toronto Raptors rakip tanımıyor
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NBA'e 7 maçla devam edildi. Günün öne çıkan maçında Doğu Konferansı lideri Raptors, konferans üçüncüsü Pacers'ı ağırladı.

Raptors, Kawhi Leonard ve Jonas Valanciunas gibi önemli oyuncularından yoksun çıktığı karşılaşmada Pacers'ı 121-105 mağlup ederek 42. maçında 30. galibiyetini aldı.

Raptors'ta Norman Powell 23, Serge Ibaka 18, Danny Green 15 sayı attı.

Son günlerde çıkış yakalasa da Raptors'a yenilerek 6 maç sonra kaybeden Pacers'ta Bojan Bogdanovic 21, Domantas Sabonis ve Victor Oladipo 16'şar sayı buldu.

NBA'e 8 maçla devam edilecek.

Sonuçlar

Chicago Bulls-Brooklyn Nets: 100-117

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Lakers: 108-86

Los Angeles Clippers-Orlando Magic: 106-96

Atlanta Hawks-Miami Heat: 106-82

Oklahoma City Thunder-Washington Wizards: 98-116

Toronto Raptors-Indiana Pacers: 121-105

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 113-119

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