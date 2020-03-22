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KoronavirÃ¼s nedeniyle futbol ve basketbol baÅŸta olmak Ã¼zere spor mÃ¼sabakalarÄ±nÄ±n sÃ¼resiz olarak ertelenmesiyle tÃ¼m spor camiasÄ± eve kapanmÄ±ÅŸ durumda.

BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼ de perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden itibaren baÅŸkanÄ±ndan yÃ¶neticisine, futbolcusundan kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na kadar evde kendi karantinalarÄ±nÄ± uygulayÄ±p virÃ¼sten korunmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Siyah beyazlÄ± sporcular tÃ¼m branÅŸlarda teknik ve saÄŸlÄ±k heyetlerinin verdikleri Ã¶zel programlarÄ± evde uygularken, yÃ¶neticiler de aileleriyle beraber gÃ¼nlerini evde geÃ§irmeye gayret ediyor. Transfer ve Futbol YapÄ±lanmasÄ± Sorumlu YÃ¶neticisi Erdal TorunoÄŸullarÄ± da bu isimlerden biri.

''BU VÄ°RÃœSÃœN STATÃœ, IRK, ÃœLKE AYRIMI YOK, EVDE KALALIM''

Ä°ÅŸi gereÄŸi sÃ¼rekli Hollanda-Ä°talya-TÃ¼rkiye Ã¼Ã§geninde seyahat eden TorunoÄŸullarÄ±, koronavirÃ¼s gÃ¼ndemini DHA'ya deÄŸerlendirdi.

Bir haftadÄ±r evden Ã§Ä±kmamaya Ã¶zen gÃ¶sterdiÄŸini ve Ã§ok zorunlu durumlar dÄ±ÅŸÄ±nda evden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Erdal TorunoÄŸullarÄ±, ''Bu virÃ¼sÃ¼n statÃ¼, Ä±rk, Ã¼lke, coÄŸrafya ayrÄ±mÄ± yok. Herkese eÅŸit davranÄ±yor ve bu yÃ¼zden tÃ¼m dÃ¼nyada her kesimden insanlar etkileniyor. Ä°ÅŸim gereÄŸi Hollanda ve Ä°talya'ya Ã§ok sÄ±k gidip geliyordum ama saÄŸlÄ±k en baÅŸta geldiÄŸi iÃ§in uÃ§uÅŸ yasaklarÄ±ndan Ã¶nce gidip gelmeyi bir sÃ¼re ertelemiÅŸtim. Bu salgÄ±nda bize dÃ¼ÅŸen mÃ¼cadele ÅŸekli, evde kalarak korunmak ve yayÄ±lmasÄ±nÄ± engellemek. Bunun iÃ§in de evden Ã§Ä±kmamalÄ±yÄ±z. Moralimiz Ã§ok bozuluyor tabii ki, mesela Ã§ocuklarÄ±m Hollanda'da kaldÄ±, aklÄ±mÄ±z da orada aynÄ± zamanda. Her gÃ¼n gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼yoruz, birbirimize sÃ¼rekli 'dikkat edin, evden Ã§Ä±kmayÄ±n' diyoruz. Ä°nÅŸallah geÃ§ecek bu gÃ¼nler'' dedi.

''FUTBOLDAKÄ° SONUÃ‡LARINI ÅžÄ°MDÄ°DEN KESTÄ°RMEK Ä°MKANSIZ''

VirÃ¼sÃ¼n spordaki etkilerini ve sonuÃ§larÄ±nÄ± ÅŸimdiden kestirmenin imkansÄ±z olduÄŸunu sÃ¶yleyen Erdal TorunoÄŸullarÄ±, ''MaÃ§lar ertelendi, futbolcularÄ±mÄ±z evde kendilerine verilen Ã¶zel programlarÄ± uygulayÄ±p formda kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor, ama iÅŸin doÄŸrusu bu virÃ¼sÃ¼n nereye varacaÄŸÄ±nÄ± kimse kestiremiyor. Yani bu virÃ¼s bittiÄŸinde veya iyice azaldÄ±ÄŸÄ±nda durum ne olacak; ne sÃ¶ylesek, neyi tahmin etsek boÅŸ. Åžu an sadece virÃ¼sÃ¼n azalmasÄ± ve bir an Ã¶nce bitmesi tek dileÄŸimiz. Bu arada dÃ¼n resmi site aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla FenerbahÃ§e Beko'ya geÃ§miÅŸ olsun dileklerimizi ilettik ama ben kiÅŸisel olarak da tÃ¼m kalbimle bir kez daha geÃ§miÅŸ olsun diliyorum'' dedi.

''EVDE KAL TÃœRKÄ°YE''

TorunoÄŸullarÄ± son olarak DHA aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla '#evdekal' diyerek, ''Ãœlke olarak zorlu gÃ¼nlerden geÃ§iyoruz. Bu sÃ¼reci saÄŸlÄ±k personellerimizle ve alÄ±nan tedbirlerle en kÄ±sa sÃ¼rede aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±za dair inancÄ±m tam. Åžimdi sevdiklerimizi korumak ve tedbir almak iÃ§in evde kalÄ±p gerekli Ã¶nlemleri almalÄ±yÄ±z. #evdekal '' ÅŸeklinde sosyal mesajÄ±nÄ± verdi.

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