Tottenham-Fulham maÃ§Ä±na Kovid-19 engeli

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Premier Lig'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Fulham KulÃ¼bÃ¼ndeki Kovid-19 vakalarÄ±nda artÄ±ÅŸ yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± ve bugÃ¼n birkaÃ§ futbolcunun daha semptom gÃ¶sterdiÄŸi belirtildi.

Ligin 16. haftasÄ±nda bu akÅŸam oynanmasÄ± planlanan Tottenham-Fulham mÃ¼cadelesinin tedbir amaÃ§lÄ± ertelendiÄŸi duyuruldu.

KararÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±ndan bir sÃ¼re Ã¶nce Instagram hesabÄ±ndan paylaÅŸÄ±m yapan Tottenham Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Jose Mourinho ise, "Saat 6'da maÃ§Ä±mÄ±z var ama oynayÄ±p oynamayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± hala bilmiyoruz. DÃ¼nyanÄ±n en iyi ligi." diyerek tepkisini dile getirdi.

Ligde geÃ§en pazartesi gÃ¼nkÃ¼ Everton-Manchester City karÅŸÄ±laÅŸmasÄ± da koronavirÃ¼s vakalarÄ± sebebiyle oynanamamÄ±ÅŸtÄ±.

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