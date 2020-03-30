Tottenham Hotspur, koronavirÃ¼sle mÃ¼cadele iÃ§in stadÄ±nÄ± aÃ§tÄ±

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30.03.2020 - 22:57 | | AA

Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadÄ±nÄ± açtÄ±

Tottenham, stadÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadele iÃ§in aÃ§tÄ±.Â

Tottenham Hotspur, koronavirüsle mücadele için stadÄ±nÄ± açtÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, stadÄ±nÄ±n kapÄ±larÄ±nÄ± Ã¼lkede yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len mÃ¼cadele iÃ§in aÃ§tÄ±.Â 

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Tottenham Hotspur StadÄ± koronavirÃ¼sten etkilenen ihtiyaÃ§ sahibi kiÅŸilere yardÄ±m iÃ§in kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±.Â 

Bu kapsamda, ilk olarak stadÄ±n otoparkÄ±nÄ±n ihtiyaÃ§ sahiplerine daÄŸÄ±tÄ±lacak gÄ±da malzemelerinin muhafaza edildiÄŸi bir depoya dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen KulÃ¼p BaÅŸkanÄ± Daniel Levy, topluma karÅŸÄ± bir sorumluluklarÄ± olduÄŸunu belirterek, "KoronavirÃ¼sle mÃ¼cadelede yer alan herkesin ortaya koyduÄŸu Ã§abadan gurur duyuyoruz. BugÃ¼nÃ¼, bu Ã§abalara kulÃ¼pÃ§e destek olmak iÃ§in yapabileceklerimizin bir baÅŸlangÄ±cÄ± olarak gÃ¶rÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

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