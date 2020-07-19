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19.07.2020 - 19:52 |

Tottenham-Leicester City: 3-0

Premier Lig'de 37. haftanın dev maçında Tottenham kendi sahasında Leicester City'yi 3-0 mağlup etti. Londra ekibinin gol makinesi Harry Kane 2 şık gole imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Tottenham-Leicester City: 3-0
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Premier Lig'de haftanın önemli maçında Tottenham, Leicester City'yi konuk etti. Londra ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle güçlü rakibini 3-0 yendi.

Tottenham-Leicester City: 3-0

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takım 6. dakikada James Justin'in kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. 38 ve 41'de iki kez sahne alan gol makinesi Harry Kane ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0 

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Tottenham karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Tottenham puanını 58'e yükseltirken, Leicester 62 puanda kaldı.

Tottenham-Leicester City: 3-0

 

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