Tottenham-Leicester City: 3-0

Premier Lig'de haftanın önemli maçında Tottenham, Leicester City'yi konuk etti. Londra ekibi ilk yarıda bulduğu gollerle güçlü rakibini 3-0 yendi.

Tottenham Hotspur Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takım 6. dakikada James Justin'in kendi kalesine attığı golle öne geçti: 1-0. 38 ve 41'de iki kez sahne alan gol makinesi Harry Kane ilk yarının skorunu ilan etti: 3-0

İkinci yarıda skor üstünlüğünü koruyan Tottenham karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla Tottenham puanını 58'e yükseltirken, Leicester 62 puanda kaldı.