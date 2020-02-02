Tottenham – Manchester City maçı canlı bahisle Misli.com'da!

Bu karşılaşma yalnızca Tottenham – Manchester City karşılaşması değil ayrıca iki rekabetçi hocanın birbirine olan mücadelesine de ev sahipliği yapıyor. Mourinho ve Pep Guardiola’nın kozlarını paylaşacağı bu heyecanlı mücadeleye siz de Misli.com üzerinden tek maç ve canlı iddaa seçenekleriyle bahis yapıp heyecana ortak olabilirsiniz.

Bu istatistiklere dikkat!

Manchester City’nin deplasmanda oynadığı son 10 maçın 8’i 3,5 Gol Üstü bitti.

Manchester City ve Tottenham arasında oynanan son 15 lig maçında 57 gol atılırken, bu gollerin 37’si Manchester City’den geldi.

Manchester City'nin oynadığı son 21 maçın 16'sında karşılıklı gol oldu.

Öne Çıkan Bahisler

Premier ligin bu zorlu karşılaşmasına bahis oynayan misli.com üyeleri %36 oynanma oranıyla mücadele 2,5 Üst tahmininde bulundular.

Bir sonraki tercih edilen bahis ise Manchester City’nin Tottenham karşısında galip geleceği yönünde. %20 oynanma oranıyla maç sonucu 2 seçiminde bulundular.

Murat Fevzi Tanırlı’nın yorumu

Mourinho’nun gelişinin yarattığı etki, Kane’nin sakatlığı ile birlikte eski düzene döndü. Üretkenlikte önemli sıkıntı çeken bir Tottenham var. ZAyıf rakiplere karşı bile galibiyetler zor geliyor. Yaratıcı ama konsantrasyonu sıfır oyunculardan Eriksen de nihayet takımdan gitti. Adresi Inter oldu. Man City şampiyonluk umudunu %1’lere düşürse de Şampiyonlar Ligi kupası için aynı ciddiyette mücadelesini sürdürüyor. Mourinho-Pep eşleşmeleri her zaman heyecan verici olmuştur. Üst oynamak en güzeli. 2 ve ÜST diğer alternatif. Ayrıca bu maç korner cenneti olmaya aday. 10.5 üst düşünülebilir.